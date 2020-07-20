400 مليار دولار ثروات الأفراد في الإمارات

قدرت مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب حصة الإمارات من ثروات الأفراد في دول مجلس التعاون بحوالي 20% أو ما يعادل 400 مليار دولار وذلك في نهاية 2019، وأظهرت الدراسة السنوية العشرون لإدارة الثروات العالمية التي أجرتها المجموعة أن العام 2019 شهد استحواذ المليونيرات على نحو 48.5% من الثروة في دولة الإمارات، في حين توقّعت نمو عدد أصحاب الملايين في الدولة بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال الأعوام المقبلة.

وقدّم التقرير الذي حمل عنوان «الثروة العالمية 2020: مستقبل إدارة الثروات - أجندة المديرين التنفيذيين» نظرة شاملة للقطاع، آخذاً بعين الاعتبار العقدين الماضيين والمقبلين وصولاً إلى العام 2040، وذلك بغية تقديم دراسة تفصيلية لنمو الثروة على مدى السنوات العشرين الماضية وتقييم الأثر المحتمل طويل الأجل لأزمة كوفيد - 19.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الإمارات استحوذت على 7.1% من حصة الثروات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2019، حيث نمت 3.8% سنوياً لتصل إلى 400 مليار دولار بين العامين 2014 و2019. وأوضح التقرير أن العملة والودائع استحوذت على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في الدولة، حيث استحوذت هذه الفئة على 69.2% من إجمالي الثروات الشخصية في عام 2019. ولفتت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو الأسرع في قطاع التأمين على الحياة والمعاشات بنسبة 7.1% وصولاً إلى العام 2024.



نمو مستدام



وقال مصطفى بوسكا، شريك ومدير مفوّض لدى بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي عن بعد للكشف عن نتائج الدراسة: على الرغم من التراجع الحالي في وتيرة الاقتصاد والنظرة غير المستقرة عالمياً على مدار السنوات المقبلة، تشير التقديرات إلى أن دولة الإمارات ستستمر في تسجيل نمو مستدام في العديد من المجالات ضمن قطاع الثروة.

وقدمت بوسطن كونسلتينج جروب في دراستها رؤية لمستقبل إدارة الثروات من خلال التركيز على المتغيرات التي ستطرأ على عروض ومقترحات القيمة في قطاع إدارة الثروات على مدى العقدين المقبلين، إلى جانب دراسة كيفية تطور أشكال التفاعل ونماذج الأعمال الجديدة التي ستظهر في المستقبل القريب. كما قدّمت أجندة شاملة للمديرين التنفيذيين لإدارة الثروات من أجل حماية صافي الأرباح، والتركيز على المجالات التي يأملون في زيادة مكتسابتهم فيها في المستقبل، وتعزيز قدرات الدعم المناسبة.



ثروات دول مجلس التعاون

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وقدرت الدراسة إجمالي ثروات دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي تريليوني دولار وتوقعت أن يرتفع الرقم مع نهاية عام 2024 إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2024 في حال تحقق سيناريو التعافي السريع من فيروس كوفيد-19، وقال بوسكا إن نحو 41.5% من ثروات الأفراد في دول المنطقة محفوظة في الخارج مقارنة بمتوسط عالمي 4.2%، وقال، إن هذا يعني أن على دول المنطقة التفكير في طرق تشجيع عودة هذه الرساميل ليتم الاستفادة منها على مستوى الاقتصادات المحلية.

وقال، إن نحو 60% من ثروات الأفراد في دول مجلس التعاون تتركز في الودائع والسيولة النقدية وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط عالمي 29% في العام الماضي، ما يعكس الفرصة الكبيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية في دول المنطقة.



3 سيناريوهات للنمو



سلط التقرير الضوء على ثلاثة سيناريوهات محتملة للنمو ما بعد أزمة كوفيد - 19 تشمل سيناريو «الانتعاش السريع» وسيناريو «الانتعاش البطيء» وسيناريو «التراجع المستمر في الثروة». وبغض النظر عن احتمالية حدوث أي من السيناريوهات المذكورة، من المحتمل أن تواجه شركات إدارة الثروات المزيد من الضغوط، أضف إلى ذلك أن عدداً كبيراً منها كان يواجه تحديات عديدة قبل بدء أزمة فيروس كورونا المستجد. وأشار التقرير إلى أن متطلبات العملاء وتوقعاتهم تتغير بوتيرة متسارعة، كما أن نسب التكلفة إلى الدخل كانت أعلى بكثير مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية السابقة، حيث بلغت 77% في عام 2018 مقارنة بنسبة 60% في عام 2007.



2020 نقطة تحوّل حاسمة



وعلى الرغم من أن بعض مقدمي خدمات إدارة الثروات أحرزوا تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة الماضية في ما يتعلق بتعزيز قدرة شركاتهم على التكيّف مع المتغيرات من حولهم، إلا أن معظمهم لا زالوا بحاجة لبذل الكثير من الجهود، كما يتعين على المسؤولين التنفيذيين أن يعتبروا عام 2020 نقطة تحوّل حاسمة في مسار أعمالهم.