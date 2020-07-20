الغرير: دعم «المركزي» عزز الأمان في قطاع البنوك

أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف خلال لقاء صحفي عن بعد، إلى أن دعم مصرف الإمارات المركزي للبنوك وللعملاء خلال الأزمة أسهم في تعزيز مستويات الأمان والثقة بالقطاع المصرفي، الذي يتمتع بالسيولة والقوة الكافيتين لمواصلة دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة الصعبة، لكن هناك تحديات على مستويات أخرى، ولفت إلى أن على الناس من جانبهم أن يتفهموا ويتقبلوا هذه التحديات، فالمطارات ظلت مغلقة لفترة، وكذلك المراكز التي لم تشهد عودة قوية في النمو على الطلب، مع استمرار الإجراءات الاحترازية. وقال إن الوضع اليوم افضل مما كان عليه سابقاً، وإن الحكومة لم تقصر، ولم تأل جهداً في دعم الاقتصاد، لكن التحديات التي نمر بها اليوم استثنائية وعالمية المستوى، وستحتاج إلى بعض الوقت حتى يتم اكتشاف علاج، أو لقاح.



ارتفاع الثقة



وكشفت نتائج استبيان مؤشر الثقة لعام 2019 الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات، عن ارتفاع ثقة العملاء بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات؛ حيث أعرب 76% من المشاركين عن ثقتهم العالية بالقطاع المصرفي، مقارنة مع 74% في عام 2018. وقال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف إن الثقة تعد من أهم مفاتيح النجاح للقطاع المصرفي، وهي من الأصول المهمة التي يجب الحفاظ عليها وتعزيزها لمنح المصارف التقليدية على وجه الخصوص المزايا التنافسية التي تميزها عن اللاعبين الجدد في القطاع. ومع ذلك، فإن الثقة لم تعد بالأمر المسلم به، بل ينبغي السعي لاكتسابها بشكل دائم. وينطبق الأمر ذاته على مصارف الدولة التي عملت بجد على مر السنين لزرع الثقة في نفوس عملائها. ويمثل مؤشر الثقة الأحدث الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات دليلاً واضحاً على التزام مختلف مؤسسات القطاع المصرفي في الإمارات بتحقيق التميز على الدوام.

وأضاف أنه، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية للاستبيان، إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسن والتطور. فمع حرص المصارف على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية للعملاء على سبيل المثال، لا يزال البعض منهم مترددين في تبني هذه الخدمات. وسنواصل من جهتنا الاستفادة من هذه النتائج والبناء عليها لتوجيه القطاع المصرفي في الإمارات نحو المزيد من المرونة وتعزيز التنافسية بما يعود بالفائدة على الجميع.



التحول الرقمي

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وحول توجهات الثقة بشكل عام في القطاع قال الغرير إنه من المؤكد، وبحسب ما يظهر المؤشر، أننا نمضي في الاتجاه الصحيح مع ارتفاع مستويات الثقة بالبنوك بشكل مستقر في السنوات الأخيرة، ولفت إلى أن البنوك في امتحان دائم لتعزيز خدماتها وتلبية متطلبات الزبائن. وقال إن التحول الرقمي عنصر مهم لتعزيز مستوى تقييم القطاع، وتنافسيته عالمياً، حيث حل في المركز الخامس عالمياً من حيث سهولة الأعمال مع نسبة اعتماد على الأفرع وصلت إلى 47% في الإمارات، مقابل نسب أقل كثيراً عالمياً، ولفت إلى أن فترة أزمة «كوفيد- 19» شجعت على التحول إلى الخدمات الرقمية من الأفراد والشركات، حيث زاد اعتماد هذه الخدمات بنسبة 50%، وأوضح أن هذه الزيادة جاءت من أفراد وشركات تعاقدت بالفعل على هذه الخدمات لكنها لم تفعّلها، أو تقم باستخدامها إلا خلال فترة الأزمة، واستبعد أن تعود هذه النسبة مجدداً إلى المعاملات التقليدية بعد تجربة سهولة الخدمات الرقمية، وما توفره من وقت وجهد.



وثيقة أخلاقيات العمل



وفي ما يخص شكاوى عملاء البنوك، قال إنه جزء من طبيعة العمل، فمع وجود ملايين العملاء لا بد من أن تكون هناك شكاوى، ولفت إلى أن الأمر منوط بالبنوك والعملاء لتسوية هذه الخلافات، وقال إن هناك متابعة وإشرافاً من قبل مصرف الإمارات المركزي للشكاوى، ومن جانبه طرح اتحاد المصارف وثيقة أخلاقيات العمل للاسترشاد بها، كما شكل لجنة لحماية المستهلك. وقال إن مستوى الأمان والثقة في القطاع المصرفي بالدولة تحسن، رغم أزمة «كورونا».

وحول إن كانت البنوك ما زالت بحاجة إلى دعم من «المركزي» في هذه المرحلة قال الغرير أن الدعم يعتبر كافياً، وأكد أن الدولة تراقب وتلاحظ وستقوم بأي إجراء لدعم الاقتصاد ولتحريك عجلة النمو التي يعد القطاع المصرفي جزءاً أساسياً منها.

وحول خطة الدعم في ظل أزمة «كوفيد- 19» قال الغرير إن البنوك حريصة على التعاون ودعم العملاء من الشركات المتوسطة والصغيرة حفاظاً على سمعة البنك، من جهة، وعلى العملاء أنفسهم من جهة أخرى، مؤكداً أن الزبون لا ينسى التقصير من البنك حتى لو مر عليه أعوام، وبالتالي فمن المهم تواصل التعاون بين البنوك والعملاء في هذه المرحلة.

وأظهرت النسخة الخامسة من مؤشر الثقة لعام 2019 التي تم إعدادها بالتعاون مع «مجموعة آر إف آي» المتخصصة بالبيانات وأبحاث السوق، أن المصارف التقليدية هي موضع ثقة أكبر لدى العملاء لإيداع وحفظ أموالهم، مقارنة بغيرها من المؤسسات المزودة للخدمات المصرفية. وحصلت المصارف التقليدية على 7.2 درجة على مقياس من 1 - 10 في ما يتعلق بقدرتها على حفظ أموال العملاء بشكل آمن، تلتها خطط وبرامج البطاقات المصرفية التي حصلت على 6.6 درجة، ثم البنوك الرقمية والتقنيات المالية التي حصلت على 5.2 درجة.



الثقة والعدل



وأبرز الاستبيان أن مستوى الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي يفوق العديد من الدول المتقدمة الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، واليابان، وفرنسا، وألمانيا؛ حيث وافق 82% من العملاء في الإمارات، وبشدة، على أن المصارف التي يتعاملون معها تمتاز بالمصداقية، والثقة، والعدل، وهي نسبة تتفوق بشكل كبير على المتوسط العالمي البالغ 66%. كما وجد الاستبيان أن كفة المصارف الإماراتية راجحة بشكل عام، مقارنة بالمصارف التي اعتاد المقيمون على التعامل معها في بلدهم الأم.