4500 جائزة ضمن «مفاجآت صيف دبي»

تقدم مفاجآت صيف دبي للزوار والمقيمين فرصة الفوز بأكثر من 4500 جائزة تتضمن سيارات فاخرة وقسائم تسوق وجوائز نقدية. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحرص في كل دورة من دورات مفاجآت صيف دبي أن نقدم عروضاً وفعاليات وجوائز وتجارب تسوق مميزة تتجاوز توقعات الجميع. وخلال الدورة الـ 23 للمفاجآت حرصنا على التعاون مع نخبة من الشركاء والرعاة لتقديم العديد من الجوائز منها السيارات الفاخرة، وقسائم التسوق، وكذلك العروض التي تجعل كافة أفراد العائلة يستمتعون بوقتهم. وتعكس العروض الترويجية الفريدة التي تحظى باهتمام كبير من المتسوقين، مكانة الحدث كأحد أهم فعاليات التسوق على مستوى العالم».

وقال عبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تشكل دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي منصة مثالية لاستعراض الفرص المتنوعة التي تقدمها دبي في قطاع التجزئة أمام المقيمين والزوار، وكذلك ترسيخ مكانتها وجهة تسوق عالمية رائدة تجمع أروع العروض والتجارب والجوائز، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بتجارب لا تُنسى خلال فصل الصيف».

يمكن للمتسوقين الفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم، تشمل جوائز نقدية وسيارات فاخرة، وذلك عند الدخول في السحب الرقمي الذي يجري برعاية مجموعة مراكز التسوق في دبي حتى 29 أغسطس. وسيحظى سبعون متسوقاً بفرصة الفوز بجوائز نقدية قيمتها 300 ألف درهم أو 6 سيارات «إنفينيتي كيو 50»، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة. وسيجري السحب على سيارات «إنفينيتي كيو 50» في 25 يوليو و8 و15 و22 و29 أغسطس.

وتشمل عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي لهذا العام عرض «العيد في دبي- عيد الأضحى» وسحب العودة إلى المدارس، حيث يقام عرض عيد الأضحى ابتداءً من 19 يوليو وخلال أيام العيد الثلاثة، ليحظى 50 متسوقاً بفرصة الفوز بجوائز نقدية تزيد قيمتها على 200 ألف درهم. بينما سيستمر عرض العودة إلى المدارس من 9 ولغاية 29 أغسطس ليتيح لعشرين متسوقاً محظوظاً فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.