«الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى استوكهولم أول أغسطس

تستأنف طيران الإمارات عملياتها إلى استوكهولم برحلة واحدة أسبوعياً اعتباراً من 1 أغسطس/آب المقبل. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة الناقلة في أوروبا إلى 22 مدينة، ما يوسع خيارات السفر أمام عملائها بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا وأوروبا.

ومع الإعلان عن معاودة خدمة استوكهولم، تكمل طيران الإمارات تغطية الدول الاسكندنافية؛ حيث كانت قد أعلنت مؤخراً عن استئناف رحلاتها إلى أوسلو اعتباراً من 4 أغسطس/آب المقبل، كما بدأت تشغيل رحلات إلى كوبنهاجن منذ يونيو/حزيران الفائت.

وبذلك يصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس إلى 63 مدينة، ما يوفر أمام عملائها حول العالم السفر إلى دبي وعبرها بسهولة وأمان.

وسوف تعمل الرحلات بين دبي واستوكهولم أيام السبت؛ حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 217» مطار دبي الدولي الساعة 8:40 صباحاً، وتصل إلى استوكهولم الساعة 1:10 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 218» فتقلع من مطار استوكهولم أرلاندا الدولي في الساعة 3:05 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 11:20 ليلاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي واستوكهولم).

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها بين دبي واستوكهولم بطائرات البوينج 777-300ER، ويمكن حجز تذاكر السفر عبر الموقع الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.