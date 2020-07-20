شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى استوكهولم أول أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تستأنف طيران الإمارات عملياتها إلى استوكهولم برحلة واحدة أسبوعياً اعتباراً من 1 أغسطس/آب المقبل. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة الناقلة في أوروبا إلى 22 مدينة، ما يوسع خيارات السفر أمام عملائها بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا وأوروبا.
ومع الإعلان عن معاودة خدمة استوكهولم، تكمل طيران الإمارات تغطية الدول الاسكندنافية؛ حيث كانت قد أعلنت مؤخراً عن استئناف رحلاتها إلى أوسلو اعتباراً من 4 أغسطس/آب المقبل، كما بدأت تشغيل رحلات إلى كوبنهاجن منذ يونيو/حزيران الفائت.
وبذلك يصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس إلى 63 مدينة، ما يوفر أمام عملائها حول العالم السفر إلى دبي وعبرها بسهولة وأمان.
وسوف تعمل الرحلات بين دبي واستوكهولم أيام السبت؛ حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 217» مطار دبي الدولي الساعة 8:40 صباحاً، وتصل إلى استوكهولم الساعة 1:10 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 218» فتقلع من مطار استوكهولم أرلاندا الدولي في الساعة 3:05 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 11:20 ليلاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي واستوكهولم).
وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها بين دبي واستوكهولم بطائرات البوينج 777-300ER، ويمكن حجز تذاكر السفر عبر الموقع الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.
كانت هذه تفاصيل خبر «الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى استوكهولم أول أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.