«دبي لتنمية الاستثمار» تبحث فرص الاستثمار مع أستراليا

عقد فريق دبي لبعثات الترويج العالمية سلسلة من 4 ندوات افتراضية، نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، على مدار شهري يونيو- يوليو، استهدفت رجال الأعمال والمستثمرين في أستراليا، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الإمارة، وإمكانات الشراكة المحتملة، في قطاعات الأغذية والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا في إمارة دبي، وتحديداً في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وكانت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار قد نظمت سلسلة الندوات عبر الإنترنت، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية، ومجلس الأعمال الأسترالي في دبي، عوضاً عن بعثة تجارية إلى أستراليا، كانت مجدولة من قبل المؤسسة خلال شهر يونيو/ حزيران 2020، وقد تم إلغاؤها بسبب تفشي جائحة كورونا «كوفيد-19». وشهدت الندوات حضور ومشاركة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي».

وجاءت الندوة الأولى حول الأغذية والأعمال الزراعية، وسلطت الندوة الثانية الضوء على الخدمات اللوجستية، وتركزت الندوة الثالثة على قطاع الرعاية الصحية، والندوة الرابعة تركزت على البيئة المناسبة التي أوجدتها دبي، للنهوض بالتكنولوجيا وما يتعلق بها من أبحاث وتطوير.

وقال السفير عبد الله علي عتيق السبوسي، سفير دولة الإمارات في أستراليا: عملنا باجتهاد لبناء بلدنا كنموذج للسلام والاستقرار والتسامح والفرص، وتشكل هذه العناصر أساس علاقاتنا مع أستراليا. ومما لا شك فيه أن أحد أنجح جوانب العلاقات الأسترالية الإماراتية هو شراكتنا التجارية والاقتصادية، وفي ظل هذه الأوقات الصعبة والظروف الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد-19، لا بدّ من العمل معاً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والرفاهية على المدى الطويل لبلدينا، وسنستمر في أن نكون واحدة من أسرع العلاقات التجارية الثنائية نمواً في العالم، لتعزيز النمو وفرص العمل والازدهار.

وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 14.5 مليار درهم في عام 2019، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2018. وتستضيف الإمارات نحو 25 ألف أسترالي، إضافة إلى نحو 350 شركة أسترالية تعمل في أنشطة تجارية عدة ومتنوعة، من ضمنها قطاعات الإنشاءات، والخدمات المالية والمهنية، والسياحة والتعليم.

ودعا فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، القطاعين الحكومي، والخاص في أستراليا إلى الاستفادة من فرص الشراكة والتواصل بين دولة الإمارات، وأستراليا، بهدف توجيه التجارة والاستثمار إلى القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بفرص وإمكانات عالية للنمو المستدام.

وأوضح المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أن قطاع الأغذية والأعمال الزراعية في دبي، حقق قفزات إنتاجية وتصديرية استثنائية، مع الأخذ في الاعتبار تزايد نمو عدد السكان وارتفاع الطلب العالمي، إلى جانب كونها مركزاً رئيسياً مزوداً بمرافق عالية المستوى للمنتجات الطازجة، ومستودعات متطورة مكيفة.

وقال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: الندوات الافتراضية كانت فرصة كبيرة لتبادل أبرز المستجدات حول القطاعات الناشئة مع المستثمرين في الأسواق الاستراتيجية.