شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يرتفع على استحياء – تحليل – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.09% بما يعادل 0.04 نقطة ليستقر على سعر 42.18 دولار، وقد جاء صعود السهم ضعيفاً نتيجة بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 41.56، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى ا لمتوسط (من 47.68 إلى 31.63)، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 43.93 الذي يمثل نسبة 76.4%، وذلك طيلة استقراره أعلى مستوى 41.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد