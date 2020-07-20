شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتلقى دعماً إيجابياً – تحليل – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وذلك بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 1.83% بما يعادل 0.65 نقطة ليستقر على سعر 36.25 دولار، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من جماح المزيد من المكاسب للسهم.

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لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 36.61، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المهم 38.94.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد