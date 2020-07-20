شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تاعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه ويرتفع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.26% بما يعادل -37.93 نقطة ليستقر على سعر 2,961.97 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 2,791.73، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 3,215.14.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه