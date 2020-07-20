شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط يمل، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.22% بما يعادل 0.12 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 55.04 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 52.89، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.04.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد