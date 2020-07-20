شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 1,800$ للأونصة بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي فوق الحاجز النفسي 1,800$ للأونصة ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، والطلب النشط على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.1% إلى 1,812.50$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,810.00$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,805.64$.

أنهى المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7% ، مع تمسك الأسعار بالتداول أعلى مستوي 1,800$ للأونصة وبدعم هبوط الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أيار/مايو 2019 ،بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر المحيطة بالأسواق العالمية.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 95.77 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالمية ، خاصة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" فى ظل اقتراب زعماء أوروبا من الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن صندوق الإنعاش الاقتصادي.

ويدعم أسعار الذهب أيضا ، استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة والهند والبرازيل ، مع تزايد ظهور الحالات الجديدة فى إسبانيا واستراليا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثالث على التوالي،ليستمر الإجمالي عند 1,206.89 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.