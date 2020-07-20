البنك التجاري الكويتي يدشن تطبيق التعلم الإلكتروني على الهواتف الذكية "THABER Mobile Application"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدير عام قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري صادق عبدالله

في بادرة جديدة تواكب المعطيات والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التعلم والتدريب عن بعد بما يحافظ على الاشتراطات الصحية وعلى صحة موظفي البنك، أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق تطبيق التعلم الإلكتروني على الهواتف الذكية " THABER Mobile Application" كجزء من التزامه المستمر بالتطوير المهني لموظفي البنك التجاري الكويتي.

وفي تعقيبه على هذه البادرة الجديدة، قال صادق عبدالله ، مدير عام – قطاع الموارد البشرية أنه وعلى غرار بوابة التعلم الإلكتروني الخاصة بالبنك ، فإن تطبيق التعلم الإلكتروني على الهواتف الذكية " THABER Mobile Application" يساعد موظفي التجاري على التسجيل بكل سهولة في برامج التعلم الإلكتروني المصممة خصيصاً لهم واستكمال البرامج الإلزامية المتاحة مثل برنامج مكافحة غسل الأموال ودليل حماية العملاء وبرامج التوعية بأمن المعلومات، بالإضافة إلى الدورات التي يتم التوصية بها من قبل البنك والجهات الأخرى والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر دورة خدمة العملاء ودورة تحليل البيانات وغيرها من البرامج والدورات التدريبية التي تحقق الاستفادة العلمية لجميع موظفي البنك .

وتابع مبيناً أنه تم تخصيص برامج ودورات لموظفي التجاري للاستفادة منها بشكل كبير خلال فترة انتشار وباء كوفيد 19 مثل "العمل عن بعد" و"إدارة فرق العمل عن بعد" و"أنت والوقاية من العدوى"، منوهاً أن هذه البرامج التدريبية أصبحت تكتسب أهمية خاصة وبات تصميمها والعمل بها ضرورة ملحة في ظل استمرار تفشي وباء كورونا.

واختتم صادق حديثة مبيناً أن البنك يواصل جهوده والتزامه نحو دعم التعلم المستمر لموظفيه لإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من التعامل مع كافة المتغيرات والمستجدات التي قد تطرأ على بيئة العمل ولم ولن يغفل مفهوم تعزيز الوعي لدى الموظفين بشأن تلك المتغيرات والظروف مثل التعامل مع جائحة كورونا وذلك من خلال تلك البرامج والدورات التي يحرص التجاري على تقديمها لموظفيه باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.