للعام الثاني على التوالي .. أيكيا تفتتح فرعها المؤقت بالساحل الشمالي طوال موسم الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيكيا تقترب من عملائها بالساحل الشمالي بفرع مؤقت
ويقدم الفرع الجديد تشكيلة متنوعة لأثاث المنازل تتناسب مع كل الأذواق، إلى جانب خدمة تصميم المنزل المتاحة داخل فرع الساحل لتقديم تجربة متكاملة. وسيخدم هذا الفرع عملاء أيكيا بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف بداية من شهر يونية حتى نهاية شهر أغسطس.
هذا وقد أطلقت استراتيجية الاستدامة لدى أيكيا في 2012 بأهداف طموحة للاستفادة من أنشطة الشركة التجارية وسلسلة صناعتها المتعددة لتقديم قيم تضيف لحياة الناس حول العالم، وبناء على ذلك، قررت أيكيا مصر إطلاق هذه المبادرة التوعوية كجزء من خطتها الرئيسية لتحقيق مستقبل مستدام بالاعتماد على المواد المتجددة والمعاد تدويرها فقط بحلول العام 2030.
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