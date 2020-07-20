شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني على التوالي .. أيكيا تفتتح فرعها المؤقت بالساحل الشمالي طوال موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أيكيا، شركة الأثاث السويدية الشهيرة، أحدث فروعها المؤقتة لخدمة وسهولة الوصول لعملائها بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف ضمن استراتيجية أيكيا لتسهيل الوصول لكل عملاءها في السوق المصرية للمنتجات المميزة التي تقدمها الشركة.



ويتمتع الفرع الجديد لأيكيا ، الذي أفتتح بالكيلو 128 طريق الساحل الشمالي بمول ليفيوس أمام قرية مراسى، بالعديد من الأساليب والحلول التي صممت لتعطي تجربة شراء تجربة سهلة وفريدة للعملاء.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيكيا تقترب من عملائها بالساحل الشمالي بفرع مؤقت

ويقدم الفرع الجديد تشكيلة متنوعة لأثاث المنازل تتناسب مع كل الأذواق، إلى جانب خدمة تصميم المنزل المتاحة داخل فرع الساحل لتقديم تجربة متكاملة. وسيخدم هذا الفرع عملاء أيكيا بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف بداية من شهر يونية حتى نهاية شهر أغسطس.

تقدم أيكيا العديد من الحلول والخدمات المتميزة لعملائها ومنها خدمة توصيل الطلبات للمنازل مجانًا لطلبات الساحل الشمالي من خلال الفرع المؤقت. بالإضافة إلى خدمة طلب المنتجات عبر تطبيق الواتساب حيث يقوم العميل باختيار المنتجات المرغوب فى شرائها من خلال صفحة IKEA.eg/NorthCoastو إرسالها إلى فريق أيكيا ليقوم بتجهيز الطلب وإخطار العميل بالتوجه للفرع والاستلام، وذلك يضمن للعملاء تجربة شراء بسيطة وفريدة من نوعها.

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و انطلاقاُ من رؤية أيكيا التي تهدف إلى إلهام وتمكين مليار إنسان على وجه الأرض كي يعيشوا حياة صحية وأكثر استدامة ، تطلق أيكيا حملة توعوية تروج لمفاهيم الاستدامة كي تصبح جزءاً من حياة المصريين، وذلك بهدف مساعدتهم على تفهم أن الوصول لعالم أفضل يبدأ من حيث يعيش كل إنسان. فقد قامت أيكيا ببناء شجرة باستخدام منتجات مصنوعة من مواد مستدامة بنسبة 100% لنشر الوعي عن أهمية الحفاظ على البيئة كأحد أهم التحديات التي تواجه الانسانية.

هذا وقد أطلقت استراتيجية الاستدامة لدى أيكيا في 2012 بأهداف طموحة للاستفادة من أنشطة الشركة التجارية وسلسلة صناعتها المتعددة لتقديم قيم تضيف لحياة الناس حول العالم، وبناء على ذلك، قررت أيكيا مصر إطلاق هذه المبادرة التوعوية كجزء من خطتها الرئيسية لتحقيق مستقبل مستدام بالاعتماد على المواد المتجددة والمعاد تدويرها فقط بحلول العام 2030.