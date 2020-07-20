الاقتصاد

للعام الثاني على التوالي .. أيكيا تفتتح فرعها المؤقت بالساحل الشمالي طوال موسم الصيف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني على التوالي .. أيكيا تفتتح فرعها المؤقت بالساحل الشمالي طوال موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيكيا تقترب من عملائها بالساحل الشمالي بفرع مؤقت 
 
أطلقت أيكيا، شركة الأثاث السويدية الشهيرة، أحدث فروعها المؤقتة لخدمة وسهولة الوصول لعملائها بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف ضمن استراتيجية أيكيا لتسهيل الوصول لكل عملاءها في السوق المصرية للمنتجات المميزة التي تقدمها الشركة.  

98948222-f924-44f6-834c-7ed49748caac
 

ويتمتع الفرع الجديد لأيكيا ، الذي أفتتح بالكيلو 128 طريق الساحل الشمالي بمول ليفيوس أمام قرية مراسى، بالعديد من الأساليب والحلول التي صممت لتعطي تجربة شراء تجربة سهلة وفريدة للعملاء.

8fea2717-e714-478a-9b24-b0809ea477b3

 

ويقدم الفرع الجديد تشكيلة متنوعة لأثاث المنازل تتناسب مع كل الأذواق، إلى جانب خدمة تصميم المنزل المتاحة داخل فرع الساحل لتقديم تجربة متكاملة.  وسيخدم هذا الفرع عملاء أيكيا بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف بداية من شهر يونية حتى نهاية شهر أغسطس.

 

تقدم أيكيا العديد من الحلول والخدمات المتميزة لعملائها ومنها خدمة توصيل الطلبات للمنازل مجانًا لطلبات الساحل الشمالي من خلال الفرع المؤقت. بالإضافة إلى خدمة طلب المنتجات عبر تطبيق الواتساب حيث يقوم العميل باختيار المنتجات المرغوب فى شرائها من خلال صفحة  IKEA.eg/NorthCoastو إرسالها إلى فريق أيكيا ليقوم بتجهيز الطلب وإخطار العميل بالتوجه للفرع والاستلام، وذلك يضمن للعملاء تجربة شراء بسيطة وفريدة من نوعها.

28e458d8-9f32-4fec-a613-c5367e04bfb2

 

Advertisements
و انطلاقاُ من رؤية أيكيا التي تهدف إلى إلهام وتمكين مليار إنسان على وجه الأرض كي يعيشوا حياة صحية وأكثر استدامة ، تطلق أيكيا حملة توعوية تروج لمفاهيم الاستدامة كي تصبح جزءاً من حياة المصريين، وذلك بهدف مساعدتهم على تفهم أن الوصول لعالم أفضل يبدأ من حيث يعيش كل إنسان. فقد قامت أيكيا ببناء شجرة باستخدام منتجات مصنوعة من مواد مستدامة بنسبة 100% لنشر الوعي عن أهمية الحفاظ على البيئة كأحد أهم التحديات التي تواجه الانسانية.   

114e1f64-49f9-4a9d-8015-ee9f686eaad9

 

هذا وقد أطلقت استراتيجية الاستدامة لدى أيكيا في 2012 بأهداف طموحة للاستفادة من أنشطة الشركة التجارية وسلسلة صناعتها المتعددة لتقديم قيم تضيف لحياة الناس حول العالم، وبناء على ذلك، قررت أيكيا مصر إطلاق هذه المبادرة التوعوية كجزء من خطتها الرئيسية لتحقيق مستقبل مستدام بالاعتماد على المواد المتجددة والمعاد تدويرها فقط بحلول العام 2030. 

 

3481cb41-2ab0-4a43-ad14-d54395c36ea8

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للعام الثاني على التوالي .. أيكيا تفتتح فرعها المؤقت بالساحل الشمالي طوال موسم الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا