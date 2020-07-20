هيئة الاستثمار: نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة للشركات 98.8 %

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار.

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ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو الماضي بلغ 98.8 % من إجمالي رأس المال المُصدر.

في سياق متصل، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل مجموعة عمل؛ لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع خطة لمتابعة وتقييم أداء الشركات مكتبيا وميدانيا من خلال الإدارة المختصة بقطاع الأداء الاقتصادي بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل الهيئة بما في ذلك متابعة أعمال المسح التي يجريها "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" وفقا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن أو التي تجريها الإدارات المختصة بالهيئة مع إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال.