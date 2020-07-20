شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: يمكن لمشترى مطاحن الدقيق استيراد القمح مباشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الاثنين، إن الشركات المشترية لمطاحن الدقيق منها في إطار عملية الخصخصة ستملك خيار شراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية.
وقالت المؤسسة إنه يمكن لشركات المطاحن مواصلة شراء القمح منها أو الشراء مباشرة من الأسواق العالمية وذلك ردا على استفسار من رويترز.
انتهت السعودية من المرحلة الأولى من عملية خصخصة قطاع المطاحن في وقت سابق هذا الشهر عن طريق بيع شركتين، ويجري العمل على بيع شركتي المطاحن المتبقيتين.
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