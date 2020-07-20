شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 573.340 مليار جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 10380 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4005 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 1445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 2223 نقطة.