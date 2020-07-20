الاقتصاد

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 261 سيارة ملاكى وميكروباص ونقل بـ46.2 مليون جنيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 261 سيارة ملاكى وميكروباص ونقل بـ46.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة الأستاذ هشام السويفى خلال شهر يونيو 2020 عن 239 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى،  وعن 3 سیارات اعفاءات لذوي الإحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 39 مليون و 418 ألف جنيه 

 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 16 مليون و 624 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 8 مليون و 817 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 25 مليون و 441 ألف جنيه .  

 

Advertisements

وخلال شهر يونيو 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن  19 سيارة نقل وميكروباص للإستخدام التجارى بقيمة 6 مليون و 798 ألف جنيه .

 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات  مليون و 812  ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و 205 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ  58 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 3 مليون و 75 ألف جنيه .

 

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يونيو 2020 عن 261 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 46 مليون و 216 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 28 مليون و 516 ألف جنيه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 261 سيارة ملاكى وميكروباص ونقل بـ46.2 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا