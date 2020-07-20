شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يؤيد خطوات الرئيس السيسى للحفاظ على أمن مصر والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي في بيان له قناعته الكاملة بقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ علي أمن مصرنا الحبيبة ووطننا العربي وسلامة حدودهما ويؤيد كل خطواته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وحدوده.

وأكد البيان أن الاتحاد و27 غرفة تجارية بكافة ربوع مصر و5.5 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات من منتسبيهم وأكثر من 18مليون من شركائهم من العاملين يقفون خلف فخامة الرئيس جنودا نضع أرواحنا فداء لوطننا الغالي.

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