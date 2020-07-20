شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تشارك غدا بندوة حول مستقبل الصناعات الغذائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم غرفة الصناعات الغذائية غدا الثلاثاء، ندوة اليكترونية بعنوان "مستقبل الصناعات الغذائية فى مصر ... الفرص المحلية والآفاق العالمية" بالتعاون مع المجلس الدولي للصناعات الصغيرة (ICSB) بمشاركة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على على الفرص التي تولدت لقطاع الصناعات الغذائية على المستوى المحلي والدولي بعد جائحة كورونا وبالرغم من آثارها السلبية، وكذلك فرص القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لمرحلة مابعد جائحة كورونا.
وتأتى هذه الندوة في إطار ما تقوم به الغرفة من مجهودات لتقديم خدمات للأعضاء من شأنها النهوض بالصناعات الغذائية، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ، وسعياً من الغرفة لرفع الوعي ونقل الخبرات وتبادل وجهات النظر بين أصحاب المصلحة، بحسب بيان للغرفة.
وتعقد الندوة بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB) وهو مجلس دولي معني بتعزيز ونمو وتطوير الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. ويجمع بين المعلمين والباحثين وصانعي السياسات والممارسين دولياً لتبادل المعارف والخبرات في مجالات تخصصهم من خلال المنشورات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية والشهادات.
يشارك في الندوة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة والدكتورة نيفين جامع –وزيرة التجارة والصناعة* ونخبة متميزة من ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، تشمل، المهندس هانى برزى – رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وسيف ثابت نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية و أحمد العيوطي رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الصناعات الغذائية.
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