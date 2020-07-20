شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.78 دولار لبرنت.. و40.25 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين، 40.25 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضا بمقدار 34 سنتا أو 0.8%، بينما سجلت أسعار خام برنت 42.78 دولار للبرميل، منخفضا بمقدار36 سنتا أو ما يعادل 0.8% وجاء الانخفاض في الأسعار اليوم نتيجة عدم التفاؤل حيال تعافي الطلب علي الوقود مع ارتفاع اعداد اصابات فيروس كورونا المستجد .

وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

وتعافى الطلب على الوقود من تراجع بنسبة 30% في إبريل الماضي بعد أن فرضت الدول في أنحاء العالم إغلاقات عامة صارمة، ولكن استهلاكه مازال دون مستويات ما قبل الجائحة، ويشهد طلب التجزئة الأمريكي على البنزين تراجعا من جديد مع تنامي الإصابات وفقا لرويترز.

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وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، أظهر بحث لـ"أوبك+" أن "موجة قوية" ثانية لفيروس كورونا قد تؤدي إلى هبوط الطلب على النفط في 2020 بمقدار 11 مليون برميل يوميا، مقارنة مع انخفاض قدره 9 ملايين برميل يوميا في التوقعات الحالية.

وذكر الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو، هذا الأسبوع أن سوق النفط تقترب من تحقيق توازن.