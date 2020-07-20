شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نشر مكاتب بريد متنقلة أيام صرف المعاشات تبدأ تجريبيا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إمكانية تطبيق تجربة الاستعانة بمكاتب بريد متحركة خاصة في أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية التي تتطلب تواجد كثيف من المواطنين بمكاتب البريد.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا: "ندرس الاستعانة بمكاتب بريد متحركة في أيام صرف المعاشات لمنع الازدحام والتكدس والتيسير على المستفيدين من عدم الوقوف بطوابير طويلة".

ورجح الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن يتم البدء بتطبيق نموذج المكاتب المتحركة بدءا من الشهر القادم بعدد محدود للغاية كتجربة على أن يتم التوسع بها في المكاتب التي تشهد ازدحاما بأوقات صرف المعاشات، مشيرا إلى أنها مكاتب غير منتظمة ويتم الاحتياج إليها بأوقات معينة لذا لا نحتاج لإنشاء مكاتب جديدة بهذا الشأن.

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إلى جانب ذلك تتجه الهيئة للتوسع في نشر ماكينات الصرف الآلي ATM للتيسير على عملائها وتخفيف الازدحام حيث سيتم نشر 150 ماكينة جديدة للصرف الآلي قريبا.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد، أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل إلى 4 آلاف فرع، ومنذ ثلاث أعوام بدأت خطة لتطوير المكاتب لتكون مشابهة للبنوك، وتوسعت في تقديم الخدمات الحكومية عبر مكاتبها.

كما جاري تجهيز 109 مكاتب بريد لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق، حيث تمتلك الهيئة مكاتب بريد في كل القطر المصري وسيتم انتقاء المناسب منها بحسب التوزيع الجغرافي لتقديم الخدمة، وسيتم تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر تلك المكاتب ومن خلال موثقين يعملون لدى الشهر العقارى لتقديم الخدمة للمواطنين عبر منافذ البريد التي يتم اختيارها بكل مكتب 2 إلى 3 موثقين.