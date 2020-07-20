ستاندرد اند بورز: ديون حكومات الخليج ستزيد 100 مليار دولار هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن يرتفع دين حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. تقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار. وقالت في بيان "استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023".

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