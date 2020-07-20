وول ستريت جورنال: شيفرون تقترب من شراء نوبل إنرجى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين، أن شيفرون تقترب من إبرام صفقة لشراء نوبل إنرجي مقابل حوالي خمسة مليارات دولار.

تُقدر صفقة مبادلة الأسهم قيمة نوبل عند 10.38 دولار للسهم بما يعادل 0.1191 سهم من أسهم شيفرون، حسبما أورد التقرير نقلا عن مصدر مطلع. وبحساب ديون نوبل الضخمة، تصل قيمة الصفقة إلى حوالي 13 مليار دولار.

ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.