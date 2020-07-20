شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة أبوظبي للجلسة الثانية.. ورأس المال يخسر 1.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% خاسراً 17.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4238.505 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 595.979 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 76 مليون سهم، بقيمة 157.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1839 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.57%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.72%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 3.95%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 3.07%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.9%، ثم سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.24%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 1.49%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 37.2 مليون درهم.

Advertisements

فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.23% رابحاً 7.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3459.200 نقطة، وبلغ حجم التداول 10 ملايين سهم بقيمة 1.9 مليون ريال عبر تنفيذ 365 صفقة لعدد 44 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 5.42%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 3.03%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.17%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "صندوق أمان للاستثمار العقاري" بنسبة 8%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.22%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 1.60%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة حققت شركة مطاحن صلالة، عن نتائجها المالية للنصف الأول عن عام 2020، حيث حققت الشركة أرباحاً قيمتها 1.02 مليون ريال (2.63 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها 865.36 ألف مليون ريال (2.24 مليون دولار) في النصف الأول من العام المالي الماضي، وتراجعت قيمة مبيعاتها خلال النصف الأول من العام بنسبة 1.2%، إلى 26.32 مليون ريال، مقارنة بنحو 26.01 مليون ريال في النصف الأول من عام 2019.