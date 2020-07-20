شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 1748 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 12087 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 3972 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 1435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 677 نقطة.

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وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية لحليج الأقطان، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة عامر جروب، أن شركة عامر سوريا تدرس التظلم من الأمر الصادر من محكمة استئناف القاهرة برفض وضع الصيغة التنفيذية، وذلك بعد صدور حكم لصالح الشركة باستحقاقها مبلغ 39.9 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية اعتباراً من 11 أكتوبر عام 2014 وحتى تاريخ السداد الفعلي.