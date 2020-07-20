شكرا لقرائتكم خبر عن تباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4990.52 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% خاسراً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5430.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4121.79 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحاً 11.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4111.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 71.7 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار كويتي عبر 4682 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

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وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 29.82%، يليه سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 10%، ثم سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 6.51%، فيما تصدر سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.50% ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 12.62%، ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 5.59%.

وفي سياق متصل قال بنك الكويت الوطني، رداً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق البنك الكويت الوطني فرع لندن"، فأن بنك الكويت الوطني-لندن في المملكة المتحدة، وإن كان ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني إلا أنه بنك ذو كيان مستقل وليس فرعاً لبنك الكويت الوطني-الكويت، لذا فهو يخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في المملكة المتحدة مثل هيئة السلوك المالي ، علماً بأن هذه التعليمات تعد عالمياً من أفضل وأكثر الضوابط حصافة وتشدداً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.