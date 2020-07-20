شكرا لقرائتكم خبر عن سهما "أرابتك" و"إعمار" يصعدان ببورصة دبي بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحاً 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2064.96 نقطة، وربح رأس المال السوقي 110 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 293.06 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 195.8 مليون سهم محققة ما قيمته 197 مليون درهم من خلال تنفيذ 3546 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.13%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.73%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.67%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.42%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.02%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 6.85%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 31.8 مليون ورقة بقيمة 29.2 مليون درهم، ثم سهم شركة إعمار العقارية.

وفي سياق متصل أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 4.1 مليار درهم للنصف الأول من عام 2020، منخفضاً بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع الاستحواذ على ديينيزبنك في العام 2019.

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وأضاف البنك، في بيان لبورصة دبي، اليوم الاثنين، أن صافي الربح انخفض بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال، والتي لم تتكرر في عام 2020، وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال، انخفض صافي الأرباح بنسبة 24%، ولا تزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال، كما رفعت المجموعة مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1و2 للاعتراف بالتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئ عن جائحة كوفيد-19.

وفي نفس السياق أعلن بنك الإمارات الإسلامي، عن نتائجه المالية للنصف المنتهي في 30 يونيو لعام 2020، وحقق المصرف صافي أرباح بمبلغ 12 مليون درهم للنصف الأول من العام 2020، ويعزي هذا الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى الإجراءات التحوطية التي اتخذها المصرف لتكوين قد أكبر من مخصصات انخفاض القيمة في سجل الأنشطة التمويلية والاستثمارية لمواجهة الأثر المستقبلي لجائحة كوفيد-19.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أمانات القابضة، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مع مجموعة التعليم ستادي وورلد القابضة، للبيع المحتمل لجامعة ميدلكس دبي، منوهة إلى أن إتمام الصفقة بنجاح يتوقف على العديد من الاشتراطات المعتادة في الصفقات المماثلة ومنها الحصول على موافقات الجهات التنظيمية وتقدير مبلغ التسوية النهائي.