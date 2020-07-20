شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في مسار ضيق منذ الصباح ولا يزال قرب المتوسط المتحرك 50، وبما أن السعر فوق 0.6900، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تنتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.7064.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6940 والمقاومة 0.7064

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد