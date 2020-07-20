شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 45.50، بينما يمثل الثبات فوق 42.60 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد