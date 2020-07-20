شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر النفط منذ الصباح، والذي يستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 39.80، في حين إن الأهداف المتوقعة تبدأ عند 41.20 وتمتد إلى 43.05 بعد تخطي المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد