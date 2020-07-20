شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية إضافية ليتجه نحو الهدف الأول المنتظر عند 19.64، بانتظار مزيد من الارتفاع داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 20.05.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة بثبات السعر فوق 18.75، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.10 والمقاومة 19.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد