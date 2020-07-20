الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 20-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول الدعم المكسور للقناة اللحظية الصاعدة، بانتظار تداولات إيجابية لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1870.00 كمحطة رئيسية تالية.

 

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1790.00 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الاتجاه الصاعد المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1840.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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