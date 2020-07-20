شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دعم قوي عند 1.2515 ليرتد صعوداً بشكل ملحوظة ويتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 1.2650، ليبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2420 والمقاومة 1.2650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير