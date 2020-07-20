شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار للاندفاع صعوداً ليخترق مستوى 1.1420 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع، بانتظار الحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الميل الصاعد نحو 1.1500 كمحطة إيجابية تالية.
الآن، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.1420، حيث إن التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1270.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1320 والمقاومة 1.1500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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