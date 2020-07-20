شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، بفعل ضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن معنويات المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية خاصة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى 97.73 نقطة الأدنى منذ 10حزيران/يونيو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.18 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى خامس خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم مستثمري أسواق المال العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار نسبة 0.7% ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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عمقت العملة الأمريكية خسائرها يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، مسجلة أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة العملة الأوروبية الموحدة اليورو ، بعد التطورات الإيجابية حول صندوق الإنعاش الاقتصادي.

قال المستشار النمساوي "سبستيان كورتس" ورئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" أنه تم إحراز تقدم فى المناقشات بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق الإنعاش الاقتصادي.

وقال مارك روته إن المحادثات كانت على وشك الانهيار، لكن رئيس القمة الأوروبية يعكف حاليا على مقترح لحل وسط جديد، ينهي الخلافات القائمة حول الديون.

اقترحت بعض الدول على رأسها ألمانيا وفرنسا إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ، لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ولم يري الصندوق النور حتى الآن ، لوجود خلافات حول طريقة التمويل ونصيب الدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ،وقد تنتهي قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المنعقدة حاليا فى بروكسيل بالإعلان رسميا عن إطلاق هذا الصندوق.