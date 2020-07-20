شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 10 أشهر بفضل هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بجانب الطلب النشط من مستثمري التجزئة.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 1.0% إلى مستوي 19.56$ الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2019 ، من مستوي الافتتاح عند 19.36$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 19.24$.

أنهي المعدن الأبيض تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى خامس مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 3.3% ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أيار/مايو 2016 ،بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن ، بالإضافة إلى آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 95.73 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالمية ، خاصة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" فى ظل اقتراب زعماء أوروبا من الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن صندوق الإنعاش الاقتصادي.

ويدعم ارتفاع أسعار الفضة أيضا، انتباه مستثمري التجزئة بأن المعدن الأبيض يبتعد كثيرا عن قيمته الحقيقية بالمقارنة مع أسعار الذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من تسجيل الذهب فى غضون أقل من أسبوعين مستويات قياسية جديدة خلال نحو تسع سنوات.