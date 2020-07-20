شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع مع اقتراب الاتفاق على صندوق الإنعاش الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفضل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، مع اقتراب زعماء أوروبا من الاتفاق على صندوق الإنعاش الاقتصادي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، بفضل مكاسب شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا والسلع الأساسية.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا نسبة 1.6% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 375.46 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

لا تزال قمة زعماء أوروبا منعقدة لليوم الرابع على التوالي فى بروكسيل ،والتي انطلقت يوم الجمعة بهدف التوصل لاتفاق نهائي حول صندوق الإنعاش الاقتصادي المخصصة لمكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

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قال المستشار النمساوي "سبستيان كورتس" ورئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" أنه تم إحراز تقدم فى المناقشات بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق التحفيز المالي.

وقال مارك روته إن المحادثات كانت على وشك الانهيار، لكن رئيس القمة الأوروبية يعكف حاليا على مقترح لحل وسط جديد، ينهي الخلافات القائمة حول الديون.

اقترحت بعض الدول على رأسها ألمانيا وفرنسا إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ، لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.3% ، بعد آمال مزيد من التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة التي تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.3% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.