شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان توقع اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري مع "سول المتقدمة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية لمنح أحقية الإمتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الامتياز التجاري شركة سول المتقدمة المحدودة لمدة خمس سنوات في مدينة الباحة طريق الملك فهد بن عبدالعزيز.

وقالت ريدان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن قيمة العقد تبلغ 30 ألف دولار كرسوم الامتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

وأشارت ريدان، إلى أنه بإبرام هذه الإتفاقية يزداد توسع وإنتشار سلسلة فروع شركة ريدان الغذائية في مناطق المملكة وفي القريب العاجل سوف نشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها.

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وتتوقع الشركة أن يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني لعام 2021، علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 714.7 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية والتكاليف التمويلية.