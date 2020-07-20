شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت ضغط تجدد مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، تحت ضغط تجدد مخاوف الطلب العالمي ، فى ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 40.06$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.58$، وسجل أعلى مستوي عند 40.64$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 42.58$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.08$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.14$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، لتبتعد الأسعار عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، استقرت أسعار النفط العالمية دون أي تغيير يذكر ، بعد مكاسب على مدار أسبوعين ، بسبب تقييم المتعاملون لقرار تحالف أوبك بلس تقليص قيود خفض الإنتاج بداية من آب/أغسطس.

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لا تزال الإصابات بفيروس كورونا فى ارتفاع مستمر فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الولايات المتحدة التي تسجل مستويات قياسية جديدة ،الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد قيود العزل الصحي فى بعض المدن والولايات.

وقفزت حالات الإصابة الجديدة فى إسبانيا وأستراليا بأعلى وتيرة يومية فى أكثر من شهرين ، الأمر الذي قد يكون مقدمة لاندلاع موجة ثانية من الجائحة الفيروسية ، وفى الهند والبرازيل لا تزال الإصابات بالمرض فى مسار متزايد.

جددت تلك التطورات المخاوف حول تراجع مستويات الطلب العالمي على الوقود مرة أخرى ، خاصة فى الولايات المتحدة التي بدأت بتشديد قيود العزل الصحي من جديد.

وكان الطلب العالمي قد انهار فى نيسان/أبري الماضي بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأخذ فى التعافي تدريجيا خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو ، بعد إنهاء إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا فى العديد من الدول الأسيوية والأوروبية.