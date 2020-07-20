وثيقة رسمية تكشف عن رفض ابناء المحافظات الجنوبية التعامل بالعملة الجديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن بنك عدن المركزي، عن رفض المواطنين والقطاع الخاص بالمحافظات الجنوبية، التعامل بالعملة الجديدة التي قامت حكومة المرتزقة بطباعة كميات كبيرة منها دون أي غطاء.

وحصل موقع “الخليج 365” على وثيقة صادرة في يونيو الماضي عن قطاع الرقابة على البنوك بمركزي عدن ، وموجه الى البنوك التجارية والإسلامية، والى شركات ومنشئات الصرافة، تقضي بضرورة التعامل بالعملة الجديدة، سيما بعد رفض الكثير من المواطنين والبنوك التجارية والقطاع الخاص بالمحافظة، التعامل بها.

وقد شكل هذا الرفض إحراجاً كبيراً لحكومة المرتزقة، خاصة بعد دفعها بكميات كبيرة من الاموال المطبوعة الى السوق بغية المضاربة بأسعار الصرف.