شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبقى سعر الإقراض القياسى ثابتا للشهر الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقت الصين سعر الإقراض القياسي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي اليوم الاثنين، تمشيا مع التوقعات، وسط مؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من صدمة جائحة فيروس كورونا. واستقر سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام عند 3.85 بالمئة، واستمر سعر قروض خمسة أعوام عند 4.65 بالمئة. Advertisements معظم القروض الجديدة والقائمة تستند لفائدة عام، بينما تؤثر فائدة خمسة أعوام على تسعير الرهون العقارية. سعر الإقراض القياسي هو سعر فائدة مرجعي يحدده شهريا 18 بنكا.

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