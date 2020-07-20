شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تشارك بندوة «المصرية اللبنانية» حول مستقبل الصناعة 28 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في الندوة التي تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في 28 يوليو الجاري، لمناقشة مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الانتاجي.

وقال عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، أن الندوة تعقد بعنوان: «مستقبل الصناعة، ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي» ويشارك فيها كل من المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة-مصر.

وأضاف «فايد»، أن الندوة تهدف إلي تعريف مجتمع الأعمال المصري واللبناني بأخر التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، والمحاور التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة لتشجيع القطاع الإنتاجي وزيادة الصادرات.

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وأوضح، أن الندوة تأتي في أطار حرص الجمعية علي التواصل الدائم مع الحكومة من أجل مساندة القطاع الخاص المصري واللبناني من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات وبحث فرص الاستثمار والشراكة مع الدولة.

وأكد، المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الدولة تولي أهتماماً كبيرا بالقطاع الصناعي وهو ما ظهر جلياً في عقد اجتماعات مشتركة بين الحكومة ورجال الأعمال والزيارات الميدانية للمصانع لتقديم الدعم والمساندة للمصانع المصرية.

هذا وتناقش الندوة عدد من المحاور من أهمها دور وزارة الصناعة في مساندة القطاع الإنتاجي لتجاوز الأثار المترتبة علي أزمة كورونا،والإجراءات والمبادرات البنكية لتسهيل التمويل للمصانع، المصانع المتعثرة وكيفية إعادة تشغيلها، وبرامج التدريب والتأهيل لإعداد الكوادر البشرية، والمساندة التصديرية والحوافز للمصانع المصدرة، وآليات التعامل مع أرتفاع تكاليف الإنتاج خاصة فيما يتعلق بأسعار الغاز ودور الوزارة في التخفيف من الإعباء وزيادة المنافسة للمنتج المصري، ودور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخر تطورات حجز الأراضي الصناعة الكترونيا وكذلك دور المكاتب التجارية في زيادة التجارة والاستثمار وأهمية عقد الاجتماعات الالكترونية مع مكاتب التمثيل التجاري ومنظمات الأعمال في هذا الشأن.