شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم الاثنين.. الحديد يبدأ من 9100 للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق مواد البناء اليوم الاثنين 20-7-2020 استقرارا وفقا لما أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع المواد الخام شهدت استقرارا فى السوق المحلي اليوم، حيث سجل الأسمنت اليوم 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، مشيرا إلي أن سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن.

وأضاف الزينى في تصريح لليوم السابع أن أسعار الحديد سجلت اليوم 9100 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9400 - 9900 جنيها.

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وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها.

كان سوق مواد البناء شهد انخفاضا فى أسعار الحديد والأسمنت أمس الأحد 19-7-2020 وذلك وفقا لما أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك انخفاض في الطلب على الحديد والأسمنت مع اقتراب عيد الأضحى، مشيرا إلي أن أسعار الحديد انخفضت في بعض المصانع لتسجل 9100 جنيه مقابل 9200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، مضيفا أن أقصي سعر للطن في المصنع يصل إلى 9600 جنيه، فيما يصل السعر للمستهلك عند 9400 - 9900 جنيه.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الأسمنت انخفض من 30-50 جنيها فى الطن وذلك بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب.