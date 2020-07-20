شكرا لقرائتكم خبر عن دين تركيا الخارجى المستحق خلال عام 169.5 مليار دولار نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين، إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

شكلت ديون القطاع العام 23.2 بالمئة من الإجمالي وديون البنك المركزي 11.4 بالمئة والقطاع الخاص 65.4 بالمئة.

وكانت قد شهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، فيما توقع خبراء الاقتصاد استمرار هبوط الليرة أمام الدولار خلال الأيام المقبلة، في ضوء التوترات العالمية من موجة ثانية من فيروس كورونا.