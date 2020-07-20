شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تبدأ من 25 جنيها للمستهلك وكرتونة البيض بـ 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20-7-2020 استقرارا فى السوق المحلي وفقا لما أعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة باللاتحاد العام للغرف التجارية.
قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة إن السوق المحلي حيث سجلت الدواجن البيضاء 22 جنيها للكيلو من المزرعة مضيفا أن سعر المستهلك يتراوح بين 25-27 جنيها بحسب المنطقة ومصاريف النقل.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وعن أسعار البيض سجلت 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر الكرتونة للمستهلك بين 30-33 جنيها، فيما سجلت أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فيصل سعرها للمستهلك عند 35 جنيها الدجاجة وزن 1كجم صافي.
والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعلن عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الإعلان الذى يؤدى إلى استعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة فى الدواجن والمشتركة بالفعل فى برنامج المنشآت الخالية للتصدير.
وأضاف القصير: "تم مخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج مما يساهم فى زيادة القدرة للسيطرة على المرض، حيث تقدمت بالفعل 8 شركات للانضمام للبرنامج، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة، متابعا: صبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفيها استثمارات حوالى 90 مليار جنيه توفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة".
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