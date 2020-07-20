شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أشهر استنادا على آمال صندوق الإنعاش الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، استنادا على آمال قرب توصل زعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق بشأن صندوق الإنعاش الاقتصادي ، المخصص لمكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1467$ الأعلى منذ 9 آذار/مارس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1410 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1409$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.1% مقابل العملة الأمريكية ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر أيار/مايو الماضي ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

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قال المستشار النمساوي "سبستيان كورتس" ورئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" أنه تم إحراز تقدم فى المناقشات بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق الإنعاش الاقتصادي.

وقال مارك روته إن المحادثات كانت على وشك الانهيار، لكن رئيس القمة الأوروبية يعكف حاليا على مقترح لحل وسط جديد، ينهي الخلافات القائمة حول الديون.

اقترحت بعض الدول على رأسها ألمانيا وفرنسا إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ، لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ولم يري الصندوق النور حتى الآن ، لوجود خلافات حول طريقة التمويل ونصيب الدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ،وقد تنتهي قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المنعقدة حاليا فى بروكسيل بالإعلان رسميا عن إطلاق هذا الصندوق.