شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح اكسترا ترتفع 25% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 60 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 24.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 90.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 72.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 112.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 72.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة وخاصة مع بداية شهر يونيو نتيجة صدور القرارات الخاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات قبل تطبيق الضريبة، لترتفع مبيعات الربع الثاني بنسبة 33.5% عن الربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.6 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 125.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 106.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 60 مليون ريال، بما يعادل ريال للسهم، وبما نسبته 10% من قيمة السهم الاسمية.

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تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 34.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 33.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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