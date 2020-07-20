شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كيان السعودية ترتفع 46% بالربع الثاني لانخفاض أسعار البيع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 45.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 398.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 273.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 215.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 39.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل.
وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى الانخفاض في الكميات المباعة، على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم والإنخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.
وتراجعت الإيرادات إلى 1.5 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 2.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
كذلك ارتفعت خسائر الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 915 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 470.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 516.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 197.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
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