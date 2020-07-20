شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط تراجع 14 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% خاسراً 34.82 نقطة ليصل إلى مستوى 7388.41 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.64% خاسراً 53.04 نقطة ليصل إلى مستوى 8257.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وهبطت 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.31%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.81%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.76%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.65%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.21%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.18%.

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وقفز 32 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 6.91%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 6.79%، ثم سهم "صدق" بنسبة 4.43%، فيما تراجع 155 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 3.05%، ثم سهم "جرير" بنسبة 2.28%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 2.26%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 154 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة أريج عبدالعزيز المقبل –عضو غير مستقل ، وذلك اعتباراً من 21 مايو الماضي، ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:1-دانيل ليما (رئيس المجلس)2-هيثم فهد الراشد (عضو غير مستقل) 3-علي صالح علي العثيم (عضو مستقل) 4-طارق سعد التويجري (عضو مستقل) 5-عبدالرحمن ابراهيم المديميغ (عضو مستقل).