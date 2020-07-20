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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت..وبنك الكويت ينفي علاقته بشأن معاملات مشبوهة في لندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% رابحاً 5.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4998.35 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 7.370 نقطة ليصل إلى مستوى 5445.66 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 5.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4124.38 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% رابحاً 14.770 نقطة ليصل إلى مستوى 4114.55 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 47.1 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار كويتي عبر 2985 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.
وجاء سهم شركة الإنماء العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة مينا العقارية بنسبة 5.65%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 5.45%، فيما تصدر سهم شركة الصلبوخ التجارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9% ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 5.92%، ثم سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 5%.
وفي سياق متصل قال بنك الكويت الوطني، رداً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق البنك الكويت الوطني فرع لندن"، فأن بنك الكويت الوطني-لندن في المملكة المتحدة، وإن كان ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني إلا أنه بنك ذو كيان مستقل وليس فرعاً لبنك الكويت الوطني-الكويت، لذا فهو يخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في المملكة المتحدة مثل هيئة السلوك المالي ، علماً بأن هذه التعليمات تعد عالمياً من أفضل وأكثر الضوابط حصافة وتشدداً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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