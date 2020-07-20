شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: بدء دراسة إنشاء مصنعى إطارات سيارات وعناصر الملح بالمكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيد ، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أنه تم بدء الدراسات الخاصة بإنشاء مصنع إطارات السيارات بالتعاون بين الشركة القابضة الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع من خلال شركة القل والهندسة.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع اتفاقا بموجبه ستتحول مصر لمركز إقليمى لصناعة إطارات السيارات مع وقف استيراد الإطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا.

يتضمن الاتفاق إنشاء مصنعين لإطارات مختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولار وبالتعاون مع شركة النقل والهندسة، التابعة للقابضة الكيماوية والمتخصصة فى صناعة إطارات السيارات، بهدف توفيرها للسوق المحلى وللتصدير ، وإغلاق الفجوة الاستيرادية وإنشاء قاعدة صناعية محلية فى إنتاج صناعات الإطارات وتوطين التكنولوجيا التابعة لها، وتوفير الاحتياجات وعدم الاعتماد على الخارج.

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أضاف وليد محمد الرشيد ل" الخليج 365" انه جارى أيضا الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتدشين مصنع استخراج الأملاح المعدنية من المحلول الملحة المر من ملاحة المكس التابعة لشركة المكس للملاحات ، حيث يتم دراسة إنشاء شركة مشتركة لتنفيذ هذا الغرض خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أنه نه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات وشركة دلتا ( MSA ) للكيماويات الوسيطة، لإنشاء مجمع صناعى وطنى لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية، حيث تم تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعي.